Milan - Olympiakos maç sonucu: 3-1

UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nun ikinci maçında temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, San Siro'da Olympiakos'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti.

Oyuna ikinci yarı dahil olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu , yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı.

14. dakikada Guerrero ile öne geçen Olimpiakos 'a Milan, Patrick Cutrone(2) ve Gonzalo Higuain'in golleriyle karşılık verdi. 9 dakikada 3 gol bulan Milano temsilcisi rahat bir galibiyet alarak puanını 6'ya çıkarırken Olimpiakos ise 1 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Real Betis, Dudelange'yi 3-0 mağlup etti.



