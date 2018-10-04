Milan - Olympiakos maç sonucu: 3-1

Milan'ın Olympiacos'u 3-1 mağlup ettiği maçta oyuna takımı 1-0 mağlupken giren Hakan Çalhanoğlu, iki asist yaptı. Bir topu da direkten döndü.

04 Ekim 2018, Perşembe 21:57 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 23:00
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UEFA Avrupa Ligi F Grubu’nun ikinci maçında temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, San Siro'da Olympiakos'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 mağlup etti.

Oyuna ikinci yarı dahil olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu , yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı.

14. dakikada Guerrero ile öne geçen Olimpiakos 'a Milan, Patrick Cutrone(2) ve Gonzalo Higuain'in golleriyle karşılık verdi. 9 dakikada 3 gol bulan Milano temsilcisi rahat bir galibiyet alarak puanını 6'ya çıkarırken Olimpiakos ise 1 puanda kaldı.

Grubun diğer maçında ise Real Betis, Dudelange'yi 3-0 mağlup etti. 


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