Milan, namağlup yolculuğuna devam ediyor

İtalya Serie A’nın 11. haftasının en önemli maçında Roma evinde Milan’ı ağırlarken sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Çok yüksek tempoda ve iki ekibin de karşılıklı geçiş oyunlarıyla başlayan maç tempo olarak yüksek olsa da iki ekibin de ceza sahasına giremeden top kayıpları ile sonuçlandığı için atakları bitirme fırsatı bulamadılar. Oyun uzun bir süre iki ceza sahası arasındaki bölgede oynanırken rakip ceza sahasına çok nadiren girildiğini gördük. İlk yarıda iki takım için de kaleyi bulan sadece iki şut vardı. Bunların ikisi de duran toptan Ibrahimovic’in attığı iki şuttu ve bunlardan biri de gol oldu. Sadece bu bile ilk yarıda bitiricilik anlamında iki takımın da ne kadar sorun yaşadığını özetler nitelikte.

Bu oyuna rağmen Milan, maçın her anında oyunun kontrolünün kendisinde olduğunu hissettirdi. Geriden stoperleriyle oyun kurmaya çalışan ve bu noktada zorlandığında ise stoperlerin arasına girerek oyun kurulumuna yardım eden Kessie ile kolay bir şekilde topu ileri taşımayı başardılar. Milan’da bekleri tamamen hücum silahı şeklinde ileriye atarak oyunu iyice genişletmek ana plandı. Böylece hem bekleri savunmak için iyice genişleyen savunmada bekler ile stoperler arasında iyice açılan boşluklara kanat oyuncularının rahat girişini sağlayabilecek hem de 4 savunmacıya karşı 5 hücum oyuncusuyla saldırarak sayısal üstünlük elde edeceklerdi. Özellikle bekleriyle hücuma çıkmak isteyen Roma karşısında bu kadar büyük hücum tehdidi oluşturunca, Roma’nın bekleri ileri gidemedi ve Roma hücumu da sınırlanmış oldu.

Hücumda 2-3-5 gibi dizilen bu takımın en önemli bağlantı oyuncusu ise Ibrahimovic. 40 yaşına gelmiş olmasına rağmen hala Serie A gibi bir ligde rakip stoperlerle fiziksel mücadele edecek şekilde oynayabilmesi inanılmaz. Maçın net en iyi oyuncusu olduğunu çıktıktan hemen sonra, Milan’ın ileride top tutamadığı için hücuma çıkmakta zorlandığında net bir şekilde gördük. Bunda Hernandez’in gördüğü kırmızı kartın ardından Milan’ın oyun planın değişmesi de etkili ancak Ibra’nın çıkışıyla Hernandez’in kırmızısı arasındaki 10 dakikalık süre, Milan’ın hücum gücündeki azalmayı görmek için yeterliydi. Maç boyu Roma stoperlerini hem attığı paslarla hem de ceza sahasında yarattığı gol tehditleriyle zor durumda bırakan Ibrahimovic, attığı muhteşem frikik golü ve yaptırdığı penaltıyla net bir şekilde maça damga vurdu.

Roma cephesinde ise ilk yarıda hiçbir şekilde Milan’ın oyununa karşılık veremeyen sürekli topun arkasında bekleyen bir takım gördük. Ara ara kontralarla kaleye gitmeye çalışsalar da bu denemeler büyük bir gol tehdidi yaratmaktan çok uzaktı. Karşılama oyunu oynamalarına rağmen herhangi bir bölgede etkili bir pres uygulamadıkları için Milan’ı ters ayakta hiç yakalayamadılar. Bundan dolayı Milan da oyun ilerledikçe baskısını artırmaya devam etti. Topu kazandıkları anlarda ise Milan’ın sert ön alan baskısında ya topu kaybettiler ya da ileri vurarak Milan’lı savunmacılara teslim ettiler. İkinci yarıda hatasını gören Mourinho, orta sahalardan Cristante’yi savunmacıların arasına çekerek 3-2-5 gibi bir dizilişle hücum etmeye çalıştı ancak bu oyun tam anlamıyla bir rus ruletiydi.

Orta sahasında Veretout ve hücumcu Pellegrini ile çok geçirgen bir orta saha yapısına sahip olmasından dolayı ne kadar hücumda etkili olmaya başlasalar da kaybettikleri her top kalelerinde gol tehlikesine dönüştü. Bir tarafın gol atması kaçınılmaz bu durum sadece 12 dakika sürdü ve oradan sonra maç Hernandez’in kırmızısına kadar duruldu. Buradan sonra maç Milan’ın tamamen defans yaparak Roma’nın gol bulmaya çalışmamasıyla geçse de savunmayı aşmayı bir türlü başaramayan Roma golü çok geç bulunca maçı kaybetti.

Roma iyi başladığı sezonda hayal kırıklığı oyunlar ve sonuçlarla alarm verirken, Milan 11. hafta sonunda namağlup şekilde Serie A yolculuğuna devam ediyor.

Burak Özkarpuzcu