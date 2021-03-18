Milan - Manchester United maç sonucu: 0-1
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı Milan, sahasında Manchester United'a 1-0 kaybetti ve elenen taraf oldu. İngiliz ekibine turu Pogba'nın golü getirdi
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Manchester United'a 1-0 kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Maçın ilk yarısı golsüz berabere biterken ikinci yarının hemen başında konuk ekip 1-0 öne geçti. Fransız yıldız Paul Pogba, 49.dakikada attığı golle turu getiren isim oldu.
İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maç 1-1 berabere bitmiş, Milan adına golü son anlarda eski Fenerbahçeli Simon Kjaer kaydetmişti