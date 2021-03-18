Milan - Manchester United Canlı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Manchester United ile karşılaşacak. İlk maç İngiltere'de 1-1 berabere bitmişti
İlk maçta Milan adına golü son anlarda eski Fenerbahçeli Simon Kjaer kaydetmişti
İlk 11ler belli oldu!
Milan: Donnaruma, Theo Hernandez, Kalulu, Tomor, Kjaer, Meite, Krunic, Saelemaekers, Kessie, Samu, Hakan Çalhanoğlu
Manchester United: Dean Henderson, Lindelöf, Shaw, Maguire, Wan-Bissaka, Fred, Daniel James, B. Fernandes, McTominay, Greenwood, Rashford