Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular içerisindeki en değerli oyunculardan biri olan Franck Kessie’ye olan ilginin artması ve oyuncunun yıllık 9 milyon €’luk talebi, Milan’ın Fildişi’li yıldızla ara transfer döneminde yolları ayırmasına neden olabilir. Kessie’nin alternatifini arayan İtalyan devi aradığı oyuncuyu Fransa’da buldu. Marsilya’lı Boubacar Kamara’yı gündemine alan Milan, Kessie ile yolların ayrılması durumunda devre arasında bu transferi bitirecek.

Milan yaz döneminde de Kamara’yı takıma kazandırmaya çalışmış ancak Marsilya’nın yüksek bonservis talep etmesiyle bu transfer sonuçlanmamıştı. Yeniden gündeme gelen oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması, oyuncuyu devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle getirme ihtimalini artırıyor. Yaşına göre tecrübesiyle öne çıkan oyuncu bu sezon sergilediği performansla birçok kulübün ilgisini çekiyor.