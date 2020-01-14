Milan kaleci Asmir Begovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

İtalyan devi Milan, Simon Kjaer'den sonra bir transfer daha açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip yeni transferi Asmir Begovic'i resmen duyurdu.

14 Ocak 2020, Salı 07:38
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Milan kaleci Asmir Begovic'i kadrosuna kattığını açıkladı

İtalya'da ligin ikinci yarısında iddialı konumda olmak isteyen Milan, yeni bir transfer açıkladı.

İspanyol kaleci Pepe Reina'yı Aston Villa'ya kiralayan Milan, Bournemouth'tan Asmir Begovic'i 6 aylığına kadrosuna kattığını duyurdu.

33 yaşındaki Bosnalı file bekçisini kadrosuna kattığını açıklayan Milan, böylelikle kaledeki rekabetin devam edeceğini de dolaylı yoldan duyurmuş oldu.

Kariyerinde daha önce İngiltere alt lig takımlarının yanı sıra Chelsae, Stoke City gibi ekiplerde de forma giyen Begovic, son olarak Bournemouth'ta forma giyiyordu.

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