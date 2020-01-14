İtalya'da ligin ikinci yarısında iddialı konumda olmak isteyen Milan, yeni bir transfer açıkladı.

İspanyol kaleci Pepe Reina'yı Aston Villa'ya kiralayan Milan, Bournemouth'tan Asmir Begovic'i 6 aylığına kadrosuna kattığını duyurdu.

33 yaşındaki Bosnalı file bekçisini kadrosuna kattığını açıklayan Milan, böylelikle kaledeki rekabetin devam edeceğini de dolaylı yoldan duyurmuş oldu.

Kariyerinde daha önce İngiltere alt lig takımlarının yanı sıra Chelsae, Stoke City gibi ekiplerde de forma giyen Begovic, son olarak Bournemouth'ta forma giyiyordu.