Kadrosunda birçok önemli ismi sakat olan Milan, sezonun formsuz ekiplerinden Juventus'u San Siro'da konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Milli ara dönüşü Empoli deplasmanında kazanıp Napoli yenilgisini unutturan Milan, hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye Stamford Bridge 3-0 yenilmekten kurtulamadı. Zlatan Ibrahimovic'ten bu sezon hiç faydalanamayan TD Stefano Pioli; Empoli maçında sakatlanıp oyundan çıkan Davide Calabria, Simon Kjaer ve Alexis Saelemaekers'ten de bu zorlu maçta yararlanamayacak. As kaleci Mike Maignan, sağ bek alternatiflerinden Alessandro Florenzi ve sezona as sağ açık olarak başlayan Junior Messias takımdaki diğer eksikler... Bu kadar eksik sonrası sağ bekte Sergino Dest'i, sağ açıkta Rade Krunic'i izleyeceğiz. Maignan'ın yokluğunda eldivenler Ciprian Tatarusanu'da... Hücum merkezinde Olivier Giroud forma giyecek; arkasında ona destek veren isim Charles De Ketelaere olacak.

Serie A'da ilk 8 haftayı sadece 3 galibiyetle geçen Juventus'ta da bazı önemli isimler kadroda değil... Angel Di Maria cezası; Paul Pogba, Federico Chiesa ve Mattia de Sciglio sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. TD Massimiliano Allegri, 3'lü savunma tercih ederse bekte görmeye alıştığımız Danilo'yu Gleison Bremer ve Leonardo Bonucci'yle birlikte savunmanın ortasında izleyebiliriz. Böyle olursa; 5'li orta sahanın bir kanadında Juan Cuadrado diğerinde Filip Kostic forma giyer. Hücumda ise "Dusan Vlahovic & Arkadiusz Milik" ortaklığı görürüz. Bu ikili şu ana kadar 10 gole (6+4) imza attı. Milik, geçtiğimiz hafta arası Şampiyonlar Ligi'ndeki Maccabi Haifa maçında bu karşılaşma düşünülerek dinlendirilmişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan'ın ligdeki son 4 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti. (4 maç - 15 gol)

- Juventus'un bu sezon deplasmanda oynadığı 3 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Milan kazanır" oldu! %28'lik kesim İtalya futbol tarihinin en eski rekabetinde Milan'ı galibiyete yakın görüyor... %6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU OZAN GÜR’ÜN TAHMİNİ

İtalya’nın en büyük rekabetlerinin biri olan zorlu mücadelede öncesinde her iki takımın beklenen seviyenin gerisinde olduklarını görmek mümkün. Juventus, devler ligi macerasına kazanarak moral buldu. Son Bologna galibiyeti de ligdeki kötü duruma nokta koyma anlamında önemliydi. Milan, Chelsea deplasmanında kötü bir oyun ortaya koydu. İç sahada kalesini gole kapatamayan Milan, yükseliş gösteren Juventus karşısında da sıkıntı yaşayabilir. Her iki takımın savunma performansları karşılıklı goller izlememizi kolaylaştıracak.