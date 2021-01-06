Bir tarafta Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan'ın formasını giydiği ve bu sezon fırtınalar yaratan Milan... Diğer tarafta Merih Demiral ve Ronaldo'nun formasını giydiği Juventus. İki İtalyan devi Serie A'da 16. hafta maçında karşı karşıya gelecek. 37 puanla lider durumda bulunan Milan maçı kazanarak rakibiyle farkı açmak istiyor. 27 puanla 5. sırada yer alan Juventus ise deplasmanda galip gelerek puan farkını düşürmek istiyor.

Milan - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro'da bu akşam saat 22.45'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

MILAN - JUVENTUS MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Milan'da Zlatan İbrahimovic'in sakatlığı devam ediyor. Juventus'ta Merih Demiral kadroda ancak mücadeleye yedek başlaması bekleniyor.

Milan - Juventus muhtemel 11'ler...

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romangnoli, Hernandez, Krunic, Kessie, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic, Leao

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta, Chiesa, Ramsey, Bentancur, McKennie, Dybala, Ronaldo