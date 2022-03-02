Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik şiddetli müdahalesine spor alanındaki reaksiyonlar sürüyor. Rusya'ya yönelik tepkiler artarken Ukrayna halkı ve Ukraynalı sporculara da büyük destek gösteriliyor. Son olarak Milan ile Inter arasında oynanan İtalya Kupası Yarı Final maçında futbolculuk dönemiyle İtalya'ya damga vuran, Milan'ın eski yıldızı, Genoa'nın eski teknik direktörü, Ukrayna futbolunun efsanesi Andriy Shevchenko; büyük ekrana verilen görüntülü mesajıyla İtalyan taraftarlara seslendi.

Barış için desteklerini talep eden Shevchenko, "Sevgili İtalyan dostlar, Ukrayna'daki barışa yönelik desteğinizi San Siro'da güçlü şekilde hissettirmenizi rica ediyorum. Ukrayna halkı barış istiyor. Çünkü barışın sınırı olmaz. Çünkü bizleri birleştiren şey, ayırandan daha güçlü olmalı... Haydi bu savaşı birlikte durduralım. Herkese kucak dolusu sevgiler" ifadelerini kullandı.

Andriy Shevchenko, futbolculuk döneminde ülkesi Ukrayna'nın dışına Dinamo Kiev'den Milan'a transfer olarak çıkmıştı. Milan'daki perforamnsıyla İtalyan ekibinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdıran Ukraynalı golcü, teknik direktörlük kariyerinde de son olarak İtalyan ekibi Genoa'yı çalıştırmıştı.

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