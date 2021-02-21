Serie A'nın 23. haftasında Milan ile Inter, Milano derbisinde kozlarını paylaşacak. Antonio Conte yönetimindeki Inter, 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Stefano Pioli'li Milan ise 49 puanla ezeli rakibini takibini sürdürüyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Inter, derbide alacağı zaferle liderliğini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Spezia karşısında yıkılan Milan ise telafi peşinde olacak ve zirveyi ele geçirmeye çalışacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-1 kazanmıştı. Inter'in Romelu Lukaku ile bulduğu gol ise yeterli olmamıştı.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

San Siro'da oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak. Daniele Doveri'nın yöneteceği ve beIN SPORTS HD 4'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Milan - Inter muhtemel 11'ler:

Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Kessie, Hakan Çalhanoğlu, Saelemaekers, Rebic, Zlatan Ibrahimovic

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Martinez, Romelu Lukaku

Inter ligde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 50 puan toplayan Conte'nin öğrencileri ilk sırada bulunuyor. Milan ise 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım 49 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Ezeli rekabette 2020-2021 sezonu boyunca şu ana kadar iki kez karşı karşıya gelen Milano temsilcileri, 1'er galibiyetle sahadan ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Milan 2-1 kazanmıştı. İtalya Kupası çeyrek finalinde de eşleşen ezeli rakipler, yine bol adrenalinli bir mücadeleye imza etmiş ve 90 dakikayı galip bitiren taraf yine 2-1'lik skorla Inter olmuştu.