İtalya Süper Kupası'nda Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'a karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Geçen yılki finalde Inter, Juventus'u 2-1 yenerek 6. kez bu turnuvada mutlu sona ulaşmıştı. Hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma öncesi bu kupayı 7 kez kazanan Milan'da kaleci Maignan, Rebic, İbrahimovic, Florenzi, Krunic ve Ballo-Toure sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler. Inter'de ise kalede Handanovic, Lukaku ve Brozovic durumları henüz netlik kazanmadı.

İki takımın son 6 mücadelesinde Milan ve Inter 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.

Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa finali şifresiz kanalda mı?

Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da oynanacak Milan-Inter İtalya Süper Kupa final maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.