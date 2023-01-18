Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa finali şifresiz kanalda mı?
İtalya Süper Kupası sahibini buluyor. İtalya'da geçen sezonun lig şampiyonu Milan ile İtalya Kupası'nda zafere ulaşan Inter, kozlarını Suudi Arabistan'da paylaşacak. Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter ile eski takımı Milan'a karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Dev maç öncesi Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa finali şifresiz kanalda mı? sorularının yanıtları merak konusu.
İtalya Süper Kupası'nda Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, eski takımı Milan'a karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Geçen yılki finalde Inter, Juventus'u 2-1 yenerek 6. kez bu turnuvada mutlu sona ulaşmıştı. Hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma öncesi bu kupayı 7 kez kazanan Milan'da kaleci Maignan, Rebic, İbrahimovic, Florenzi, Krunic ve Ballo-Toure sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecekler. Inter'de ise kalede Handanovic, Lukaku ve Brozovic durumları henüz netlik kazanmadı.
İki takımın son 6 mücadelesinde Milan ve Inter 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 2 maç da beraberlikle sonuçlanmıştı.
Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Süper Kupa finali şifresiz kanalda mı?
Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da oynanacak Milan-Inter İtalya Süper Kupa final maçı, bu akşam saat 22.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek. Karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.