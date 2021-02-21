Milan - Inter maç sonucu: 0-3
İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında Inter, deplasman ekibi konumunda olduğu derbide Milan'ı 3-0 ile geçerek zirve yarışında son derece önemli bir galibiyet elde etti. Lider Inter, üst üste 4. galibiyetini aldı ve en yakın rakibi Milan ile puan farkını 4'e çıkarmayı başardı.
İtalya Serie A'nın 23. hafta maçında dev derbide Milan, Inter'i konuk etti. Inter, karşılaşmayı 3-0 kazanarak zirve yolunda önemli bir avantaj sağladı.
Inter'i galibiyete taşıyan goller 5. ve 57. dakikalarda Lautaro Martinez ile 66. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi. Milan'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydi.
Geçtiğimiz hafta Spezia deplasmanında kaybeden Milan, üst üste ikinci yenilgisini alırken 23. maçı sonunda 49 puanda kaldı. Karşılaşmaya lider olarak gelen Inter, üst üste 4. galibiyetini alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı ve 23. maçı sonunda 53 puana ulaştı.