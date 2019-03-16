Milan-Inter derbisi, hasılat rekoru kırdı!

Serie A'da yarın Milan ile Inter'i karşı karşıya getirecek olan Milano derbisi, daha oynanmadan tarihteki yerini aldı. Ev sahibi ekibin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda dev maç öncesi öncesi hasılat rekorunun kırıldığı belirtildi.

Açıklamada toplam 5.7 milyon euroluk bir bilet geliri elde edildiği ifade edilirken bu meblağ ile birlikte geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Inter-Juventus mücadelesine ait olan 5.29 milyon euroluk rekorun tarihe karıştığı kaydedildi.

Hasılat rekorunun kırılmasındaki en önemli etkeninse yurt dışından gelen seyircilere satılması 4 binin üzerindeki bilet olduğu düşünülüyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler