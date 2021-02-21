Milan - Inter canlı

Serie A'nın 23. haftasında Milan ile Inter, Milano derbisinde kozlarını paylaşıyor. Antonio Conte yönetimindeki Inter, 50 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Stefano Pioli'li Milan ise 49 puanla ezeli rakibini takibini sürdürüyor. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Inter, derbide alacağı zaferle liderliğini sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Spezia karşısında yıkılan Milan ise telafi peşinde olacak ve zirveyi ele geçirmeye çalışacak. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Milan, Zlatan Ibrahimovic'in golleriyle 2-1 kazanmıştı. Inter'in Romelu Lukaku ile bulduğu gol ise yeterli olmamıştı.

MİLAN - INTER CANLI

Maç başladı

Maçın 11'leri

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Hakan Çalhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

San Siro'da oynanan karşılaşma TSİ 17.00'de başladı. Daniele Doveri'nın yönettiği ve beIN SPORTS HD 4'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Inter ligde çıktığı 22 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 50 puan toplayan Conte'nin öğrencileri ilk sırada bulunuyor. Milan ise 22 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım 49 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Ezeli rekabette 2020-2021 sezonu boyunca şu ana kadar iki kez karşı karşıya gelen Milano temsilcileri, 1'er galibiyetle sahadan ayrıldı. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Milan 2-1 kazanmıştı. İtalya Kupası çeyrek finalinde de eşleşen ezeli rakipler, yine bol adrenalinli bir mücadeleye imza etmiş ve 90 dakikayı galip bitiren taraf yine 2-1'lik skorla Inter olmuştu.