İtalyan devi Milan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini Barcelona'da buldu.

İngiliz basınından Football365.com'da yer alan habere göre, kırmızı siyahlılar, Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu bonservisi Barcelona'da bulunan Coutinho ile doldurmayı planlıyor. İtalyan devinin 29 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğu iddia edilirken teklifin ne kadar olduğundan bahsedilmedi.









Değeri 30 milyon euro

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan Philippe Coutinho, geçtiğimiz sezon Katalan ekibiyle 12 La Liga ve 2 Şampiyonlar Ligi olmak üzere 14 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik performans sergiledi. Katalan ekibiyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Coutinho'nun bonservis bedeli 30 milyon euro.









Ezeli rakibe imza attı

Milan ile sözleşmesi Haziran ayı sonunda sona eren Hakan, geçtiğimiz günlerde kırmızı siyahlıların ezeli rakibi Inter ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı.