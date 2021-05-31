İtalyan devi Milan, Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini buldu.

Transfermarketweb'in haberine göre kırmızı siyahlılar, milli yıldızımızın yerine Udinese'de forma giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul'ü kadrosuna katmayı planlıyor. Milano ekibinin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.









36 maçta 19 gole katkı

27 yaşındaki De Paul, bu sezon Serie A'da Udinese formasıyla 36 maçta 9 gol ve 10 asistle forma giydi.