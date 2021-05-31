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Milan Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu De Paul ile dolduracak

Milan, takımdan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Udinese'de forma giyen Rodrigo De Paul'ü transfer etmeyi hedefliyor. Milano ekibinin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 21:31 Son Güncelleme:
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Milan Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu De Paul ile dolduracak

İtalyan devi Milan, Haziran ayının sonunda sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılmaya hazırlanan Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini buldu.

Transfermarketweb'in haberine göre kırmızı siyahlılar, milli yıldızımızın yerine Udinese'de forma giyen Arjantinli futbolcu Rodrigo De Paul'ü kadrosuna katmayı planlıyor. Milano ekibinin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşuluyor.


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36 maçta 19 gole katkı

27 yaşındaki De Paul, bu sezon Serie A'da Udinese formasıyla 36 maçta 9 gol ve 10 asistle forma giydi.

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