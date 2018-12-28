Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'yla Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in ilgilendiği öne sürülmüştü.

Kulübü tarafından satış listesine konulduğu iddia edilen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgili İtalyan basınından flaş bir haber daha geldi.

Ülkede yayım yapan Calciomercato adlı haber portalının edindiği bilgilere göre Milan Sportif Direktörü Leonardo, Çalhanoğlu'nun bonservis bedelini belirledi.

2021 yılına kadar kontratı bulunan ve Bayer Leverkusen'den 21,3 milyon euro karşılığında alınan Hakan için istenen bonservisin 20 milyon euro olduğu kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler