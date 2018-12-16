İtalyan devi Milan'ın devre arasında Chelsea'den ayrılmak isteyen Cesc Fabregas'ı transfer edeceği iddia ediliyordu.
Kulübün sportif direktörü Leonardo da Sky Sport İtalya'ya verdiği demeçte İspanyol yıldızla ilgilendiklerini doğrulamıştı.
La Gazzetta dello Sport gazetesi ise bugünkü haberinde Milan kulübünün Fabregas transferini gerçekleştirebilmek için milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu gözden çıkarabileceğini yazdı.
Son olarak UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle 12 milyon euro para cezasına çarptırılan kulübün Fabregas'ın maliyetini karşılayabilmek adına Çalhanoğlu'nu satabileceği öne sürüldü.
2017 yazında Bayer Leverkusen'den 21,3 milyon euro karşılığında Milan'ın yolunu tutan Hakan'ın kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler