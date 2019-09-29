İtalya Serie A’da haftanın maçında Milan, San Siro’da Fiorentina’yı konuk ederken, Canlı Bahis heyecanını da her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

5. maçların geride kaldığı Serie A’da Milan yine istenen başlangıcı gerçekleştiremedi. Alınan iki galibiyet lige bu sene yükselen Brescia ve Verona’ya karşı… Inter yenilgisi sonrası geçen hafta Torino deplasmanında 70. dakikaya kadar işler iyi gitse de bir gol ve bir kırmızı kartla işler terse döndü ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldılar. Caldara ve Paqueta sakatlıkları olan isimlerken geçen hafta takımını 10 kişi bırakan Pepe Reina cezalı duruma düştü.

En kötü lig başlangıçlarından birini gerçekleştiren Fiorentina ilk 3 puanını henüz geçen hafta Sampdoria’ya karşı 2-1 ile elde etti. Geçen sezon Nisan ayında göreve geldiğinde iyimser gözle bakılan teknik adam Montella’nın yeni sezonda aldığı sonuçların ardından koltuğunun sallanmaya başladığı belirtiliyor. Takımda uzun süredir formadan uzak Rasmussen dışında önemli bir eksik ya da cezalı bulunmamakta.

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İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

·Milan Serie A’daki son 5 maçının 4’ü 2,5 gol altında bitti.

·Fiorentina ligdeki son 8 deplasmanında galibiyet görmedi.

·Milan rakibine karşı evinde son 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NELERİ TERCİHLİYOR?

Serie A’daki heyecan dolu mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyeleri tercih hakkını daha çok taraf bahsinden yana kullanmış durumda. Ev sahibi ve konuk ekip galibiyetini tercih edenlerin oranları yakınlık gösterirken toplam gol aralığı seçimleri de ön plana çıkıyor.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR’ÜN FARKLI SEÇİMİ NE?

Torino yenilgisiyle Milan’da teknik adam Giampaolo'nun koltuğu iyice sallanmaya başladı. Son yıllardaki teknik adam konusundaki yanlış tercihler Milan’ın kötü durumunun başlıca sebebi. Ayrıca kadroda her zaman yeterlilik konusunda sıkıntılar yaşadılar. Fiorentina, Montella ile ilk galibiyetini Sampdoria karşısında aldı. Maçın genelinde iyi görünen Fiorentina, vasatın altındaki rakibi karşısında maçın bazı bölümlerinde sıkıntı yaşadı. Torino maçında kırmızı kart gören kaleci Reina cezalıyken, orta sahadan Paqueta ve savunmadan Caldara Milan’ın eksikleri. Fiorentina’da bu sezon forma şansı bulamayan savunma oyuncusu Rasmussen tek eksik. İki takım durumu itibariyle kontrollü olmak zorunda. Orta skor beklentim var. Tercihim TGS 2,3 olacak.