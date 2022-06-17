Milan, Divock Origi transferini bitiriyor

İtalya Serie A'da 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Milan, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre Milan, birkaç hafta önce yıllık 4 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşmaya vardığı Divock Origi transferini bitirmeye hazırlanıyor.

Sağlık kontrollerinden geçecek

Liverpool ile sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitecek olan Belçikalı yıldızın, sağlık kontrolleri için gelecek hafta İtalya'ya gitmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Liverpool ile 18 maça çıkan 27 yaşındaki Origi, 6 gol ve 4 asistlik performansa imza atmıştı.



