Yeni sezon öncesi milli yıldızlarımızdan Hakan Çalhanoğlu'nu kaybeden İtalya Serie A ekiplerinden Milan, yeni sezon transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu doğrultuda Milan, Chelsea'nin üç önemli ismini kadrosuna katmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan; Chelsea'den Hakim Ziyech, Olivier Giroud ve Tiemoue Bakayoko ile ilgileniyor.

Milan'ın Giroud konusunda bir anlaşma sağladığı aktarılmakta. Chelsea ile olan sözleşmesi prosedürü yerine getirme noktasında opsiyon kullanılarak 1 yıl uzatılan Giroud'nun yeniden serbest bırakılabileceği ifade edilmekte.