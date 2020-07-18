Juventus maçındaki muhteşem geri dönüş sonrası Parma maçında da bir benzerini izledik ve 1-0'dan 3-1'e gelen maçta milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ön plandaydı. Çalhanoğlu, forma giydiği son 7 maçta 7 gole katkı (3 gol - 4 asist) verdi ve takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Pandemi arasından döndükten sonraki 8 maçta hiç yenilmeyen, 18 puan toplayan Milan, ligin 5. sırasına kadar tırmandı ve orada kalmak için formlarını devam ettirmek zorundalar...

Son 5 maçta 1 kez kazanabilen Bologna, o galibiyeti de Inter deplasmanında yani bu statta elde etmişti. Tecrübeli golcü Rodrigo Palacio gol atamasa da Musa Barrow'un yanında oynadığında onu yukarı çekmeyi başardı. Barrow son 6 maçın 5'inde tabela yaptı! Orta sahadan Jerdy Schouten sakat. Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Gary Medel yokluğunu hissettirmez.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan'ın ligdeki son 5 maçı "2.5 ÜST" bitti.

- Bologna ligde oynadığı son 6 deplasman maçının 5'inde en az 2'şer gol atmayı başardı.

- İki takım arasındaki son 5 maçın 4'ü karşılıklı gollerle "2.5 ÜST" oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Milan kazanır" oldu! %42'lik kesim pandemi arasından sonra iç sahada puan kaybetmeyen kırmızı-siyahlılara güveniyor... %18'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve her iki takımdan da gol bekliyor.

OZAN GÜR’ÜN YORUMU

Bologna’nın teslim olmayan bir ekip olduğunu öncelikle not etmek istiyorum. Napoli beraberliğinde bunu gördük. Milan, tempolu oyunda başarılı ve Hakan’ın skor katkısı başarıyı getiren unsurlardan biri. Milan, rakip ayırmadan temposuna devam edecektir. Bologna, özellikle dış sahada skor bulma konusunda çok başarılı. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.