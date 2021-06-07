Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Diego Laxalt transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından Insidefutbol.com'un Milanlive.it'e dayandırdığı habere göre Milan geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen Uruguaylı sol beki satmayı planlıyor. Haberde Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin kulübün geleceğine ilişkin planlarının bir parçası olmadığı ve bu yüzden elden çıkarmayı planladığı belirtildi.





İlgili Haberler Galatasaray Alex Moreno transferini bitiriyor! İşte kazanacağı ücret





Bonservis bedeli 4 milyon euro

Laxalt ile Beşiktaş'ın yanı sıra Ukrayna ekibi Dinoma Kiev de ilgileniyor. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun 4 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen Uruguaylı sol bek 17 lig maçında 1 gol attı.