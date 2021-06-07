Milan, Beşiktaş'ın gündemindeki Laxalt'ı satmak istiyor
Beşiktaş ile adı anılan Diego Laxalt transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Milan'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve takımda düşünülmeyen Uruguaylı sol beki satacağı iddia edildi. Laxalt'ın 4 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor.
Uzun süredir adı Beşiktaş ile anılan Diego Laxalt transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İngiliz basınından Insidefutbol.com'un Milanlive.it'e dayandırdığı habere göre Milan geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen Uruguaylı sol beki satmayı planlıyor. Haberde Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli'nin kulübün geleceğine ilişkin planlarının bir parçası olmadığı ve bu yüzden elden çıkarmayı planladığı belirtildi.
Bonservis bedeli 4 milyon euro
Laxalt ile Beşiktaş'ın yanı sıra Ukrayna ekibi Dinoma Kiev de ilgileniyor. İtalyan ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun 4 milyon euroluk bonservis bedeli bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen Uruguaylı sol bek 17 lig maçında 1 gol attı.