Transfer konusunda ince eleyip sık dokuyan Milan, Wolfsburg’un Belçikalı genç orta sahası Aster Vranckx’ın kiralanması konusunda Wolfsburg kulübüyle anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak oyuncunun opsiyon bedeli konusunda kulüpler arasında küçük bir fark bulunuyor. Milan satın alma opsiyon bedeli için 11,5 milyon euro teklif ederken, Wolfsburg 13 milyon euro talep ediyor. Bu anlaşmazlığın kısa sürede çözülerek transferin tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasıyla 28 maça çıkan Aster Vranckx, 2 gollük performans sergiledi.

Aster Vranckx transferinin tamamlanmasının ardından Milan’ın Tiemoue Bakayoko’yu takımdan göndereceği öğrenildi. Bakayoko ile Lyon ve Monza yakından ilgileniyor.

Burak Özkarpuzcu