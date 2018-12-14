Milan Avrupa'ya veda etti

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan, Olympiakos'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve +2 averajda Yunan ekibinin gerisinde kalarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

14 Aralık 2018, Cuma 01:03
- A +
Milan Avrupa'ya veda etti

Olympiakos, ilk maçta 3-1 mağlup olduğu Milan'ı evinde 3-1 yenerek ikili averajda yakaladı ve eşit puana ulaştığı İtalyan ekibini genel averajda +2 geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kaldı. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Olympiakos'a 3-1 yenilip, Avrupa Ligi'ne veda eden Milan, 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez grup aşamasında Avrupa kupalarından elendi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubunun son maçında Milan'ı 3-2 mağlup ederek rakibini Avrupa kupaları dışına itmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.