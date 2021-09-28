UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Milan, Atletico Madrid'i konuk edecek. 3-2'lik Liverpool mağlubiyetiyle gruba başlayan İtalyan ekibi, ilk galibiyetini güçlü rakibi karşısında almaya çalışacak. Evinde Porto ile berabere kalan Madrid temsilcisi ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Milan'da Zlatan Ibrahimovic, Tiemoue Bakayoko, Junior Messias ve Rade Krunic, Atletico Madrid'de ise Thomas Lemar, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemeyecekler.

Milan-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

San Siro'da oynanacak Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

Milan-Atletico Madrid

Milan: Maignan, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Tonali, Saelemaekers, Maldini, Rebic, Giroud

Atletico Madrid: Oblak, Savic, Felipe, Hermoso, Kondogbia, Trippier, Carrasco, Paul, Llorente, Griezmann, Luiz Suarez