Milan-Atletico Madrid maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Milan, Atletico Madrid'i konuk ediyor. 3-2'lik Liverpool mağlubiyetiyle gruba başlayan İtalyan ekibi, ilk galibiyetini güçlü rakibi karşısında almaya çalışacak. Evinde Porto ile berabere kalan Madrid temsilcisi ise zorlu deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Milan'da Zlatan Ibrahimovic, Tiemoue Bakayoko, Junior Messias ve Rade Krunic, Atletico Madrid'de ise Thomas Lemar, sakatlıkları nedeniyle kritik maçta forma giyemiyorlar.

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Milan-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

San Siro'da oynanan Milan-Atletico Madrid maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Milan-Atletico Madrid ilk 11'ler:

Milan: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessie, Bennacer, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Rebic

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Gimenez, Hermoso, Carrasco, Kondogbia, Koke, Marcos Llorente, Correa, Luis Suarez