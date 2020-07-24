Koronavirüs salgını arasından döndükten sonra Serie A'nın en formda takımı Milan, oyuncusu da kuşkusuz Hakan Çalhanoğlu! Son 9 maçta hiç yenilmeyen, 7 defa 3 puan elde eden Milan'da, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da müthiş bir resital sunuyor... Son 3 maçta takım 10 gol atarken, Hakan da 2 gol ve 5 asistle oynadı... Savunmadan Alessio Romagnoli, Theo Hernandez ve Andrea Conti sakat. Mateo Musacchio zaten uzun süredir yok. Orta alandan Ismael Bennacer cezalı, Samu Castillejo sakat. Avrupa kupalarına katılmanın kapısına kadar gelip içeri bir adım attılar, ancak bu kadar eksikle en az kendileri kadar formda Atalanta karşısında ne yapacaklar, merak konusu...

Juventus'un puan kayıpları önce Inter'i heveslendirmişti, dün akşam Ronaldo ve arkadaşlarının aldığı Udinese yenilgisi sonrası Atalanta da bir anda "Acaba?" demeye başlamıştır. Timothy Castagne dışında takımda önemli bir eksik yok, onun yerini de Hans Hateboer dolduracaktır. TD Gian Piero Gasperini, Juventus'un maçı sonuçlanmadan önce; "İkincilik de bizim için büyük başarı..." açıklamasını yapmıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Milan'ın ligdeki son 7 maçı "2.5 ÜST" oldu.

- Atalanta ligdeki son 13 maçının 11'ini kazandı.

- İki takım arasında oynanan son 3 maç "2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "KG VAR" oldu! %29'luk kesim hem Milan'dan hem de Atalanta'dan gol bekliyor... %22'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.