Milan - Atalanta maç sonucu: 0-3

İtalya Seri A'da 19. hafta mücadelesinde Milan, San Siro'da Atalanta'yı ağırladı. Maçın 25. dakikasında sol kanattan yapılan ortaya Cristian Romero kafayı vurdu ve golü attı. Atalanta ilk yarıyı 1-0 öne tamamladı. 53'te Kessi, Ilicic'in yüzüne ceza alanı içinde vurunca, hakem penaltı noktasını gösterdi. İlicic penaltıyı gole çevirdi; 0-2.

77'de ara pasında kaleci Donnarumma'yla karşı karşıya kalan Duvan Zapata çok güzel vurdu ve skoru belirleyen golü attı; 0-3. Bu skorun ardından lider Milan 43 puanda kalırken, Atalanta 36 puana yükseldi.