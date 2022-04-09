Milan, Asensio’nun peşinde

La Liga'da düzenli olarak forma bulan Asensio, Real Madrid ile 34 maçta 10 gol ve bir de asist yaptı. İspanya basınında yer alan habere göre orta sahasını güçlendirmek isteyen Milan’ın Real Madridli futbolcuya ilgi duyduğu ve oyuncunun menajeriyle temas sağladığı belirtiliyor.

Milan, “Beckham Yasası”nın Serie A versiyonundan faydalanarak İsyanyol oyuncuya yıllık 5 milyon Euro maaş teklif edeceği iddia edildi.

Yer alan yasaya göre yabancı futbolcular İtalyan futbolculara oranla daha az gelir vergisi ödüyor. Bu nedenle kulüpler daha yüksek maaşlar teklif edebiliyor.