Koronavirüs endişesi nedeniyle Trabzonspor'dan ayrılan John Obi Mikel bir süredir Brezilya ekibi Botafogo ile görüşüyordu. Sambacılar'ın, Nijeryalı yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı. Siyah- Beyazlılar'ın, tecrübeli oyuncuya 1.5 yıl için 2 milyon Dolar (13.5 milyon TL) önerdiği kaydedildi. Bununla birlikte yapılacak sözleşmede imza parası ve bonusların da olabileceği belirtildi.

Tarafların da anlaşmak üzere olduğunun altı çizildi. Hatırlanacağı üzere 32 yaşındaki oyuncu, Karadeniz ekibinden yıllık 1.5 milyon Euro (11 milyon TL) kazanıyordu.