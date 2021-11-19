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Mikel Arteta, Mohamed Elneny'den memnun

Arsenal teknik patronu Arteta, muhabirlerin son günlerde transfer haberlerinde adları sıkça geçen Mohamed Elneny ve Alexandre Lacazette soruladına cevap verdi.

19 Kasım 2021, Cuma 13:46 Son Güncelleme:
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Mikel Arteta, Mohamed Elneny'den memnun

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Lacazette'in ayrılması beklenirken, Arsenal'in kısa vadeli sözleşme teklif edebileceğini açıkladı.

Elneny'nin 2022'de serbest kalacak olması adının sıkça Galatasaray 'la anılmasına ve transfer olacağı yönünde haberler yapılıyor.

Arteta, her iki oyuncunun da geleceğiyle ilgili ayrıntıya girmesede yaptığı açıklamada; "Söyleyebileceğim şey, Lacazette'in yaptıklarından gerçekten memnunum. Sezon sonuna kadar transferi hakkında açıklama yapmayacağım''dedi.

Elneny için muhabirlerin ısrarlı sorularına cevap veren Arteta, Mohamed Elneny'den mutlu olduğunu geleceği için konuşmanın zamanı olmadığını soyledi.

Arsenal cumartesi günü Premier Lig'de Liverpool ile karşılaşacak.

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