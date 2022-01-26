Mikel Arteta forvet transferi istiyor

Arsenal Ocak ayında oynadığı 5 maçta sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon Premier Lig'de 6. sırada yer alan Arteta'nın öğrencileri lig sıralamasında ilk beş takımın yanı sıra 10. sıradaki Leicester tarafından geride kaldı.

Ocak ayı boyunca Fiorentina'nın golcüsü Dusan Vlahovic ile ilgilendiler ancak oyuncu Juventus ile imza aşamasına geldi.

Arteta yaşanan sıkıntılar ve transfer politikasını belirlemek için başkan Kroenke ile görüşmek için Amerika'ya uçtu. Vlahovic transferi gerçekleşmezken Arsenal, Jonathan David, Alexander Isak ve Dominic Calvert-Lewin gibi isimlere yöneldi.

Arteta, Kroenke ile görüştükten sonra , 10 Şubat'ta Wolves'a karşı Premier Lig maçından önce Dubai'de kampa gireceği aktarıldı.