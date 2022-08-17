Eski dünya ağırsıklet boks şampiyonu olan efsane Mike Tyson'ın son görüntüsü görenleri korkuttu.

MİKE TYSON TEKERLEKLİ SANDALYEDE

Geçen ay New York'ta elinde bastonla görülen Tyson bu kez Miami havalimanında tekerlekli sandalyede görüntülendi.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKTİ

Kilo verdiği de göze çarpan Mike Tyson, havalimanında yanına gelen hayranları ile fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

SİYATİK AĞRISI ÇEKİYOR

Son aylarda Mike Tyson'ın sağlığında yaşanan gelişmeler korku yaratırken Daily Mail'e boks efsanesi siyatik ile mücadele ediyor. Siyatik ağrısı yaşayan ve yürümekte güçlük çeken Tyson'ın bu yüzden baston ve tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğu belirtildi.

(Milliyet)