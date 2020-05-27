Mike Tyson'ın geri dönüş haberi ve sosyal medyadaki çeşitli amntrenman videoları bile ünlü boksöre ciddi teklifler gelmesine yetti.

Amerikan medyasından gelen son haberlere göre Tyson'a, BKFC yani Çıplak El Dövüş Şampiyonası'ndan da 20 milyon dolarlık bir teklif geldi ancak Tyson'dan ret cevabı alındı. Şu sıralar bir başka efsane ağır sıklet boksör Evander Holyfield'la da bir maç yapacağı konuşulan Tyson için kafes dövüşü teklifleri de geliyor. Hatta Tyson'ın son olarak kafes dövüşü hafif sıklet eski şampiyonlarından Henry Cejudo'yla antrenman yapması bu konuyla ilgili dedikoduları da ciddi şekilde artırmıştı.

BKFC başkanı David Feldman'ın gelecek hafta Mike Tyson'a 20 milyon dolardan daha fazlasını içeren yeni bir sözleşmeyle geleceği de belirtildi.

Tyson'a rakip olarak düşünülen sporcu ise MMA (Karma Dövüş Sanatları) efsanesi ve Pride FC şampiyonu 43 yaşındaki Brezilyalı efsane Wanderlei Silva...







