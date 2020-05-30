53 yaşında spora geri dönen ve her hafta yeni bir teklif alan Mike Tyson'a şimdi de 1 milyon dolar önerildi.

2 kez ağır sıklet boks şampiyonu olan ve ağır sıklette dünyanın en genç şampiyonu olma unvanını hala elinde bulunduran Mike Tyson'a, 1995 yılında 89 saniyede nakavt ettiği Peter McNeeley'le tekrar ringe çıkması için 1 milyon dolar önerildi.

1995'teki maça hapis cezasından geri dönerek çıkan Tyson, 12 maç üst üste kazanma serisi elde eden 'Fırtına' lakaplı McNeeley'i 89 saniyede birkaç kez yere indirmiş sonunda da, McNeeley tarafı ringe beyaz havlu atarak maçtan çekilmişti.

Parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını söylüyor

Tyson, kendisine yöneltilen 'para ve gösteri maçı' eleştirilerine ise bu maçlardan elde edeceği maddi geliri hayır kurumlarına bağışlayacağını belirterek cevap veriyor. Ünlü isimle dövüşmek için Evander Holyfiel hatta şu anda WBC şampiyonu olan Tyson Fury'nin bile adı geçiyor.

1995 yılında Tyson, McNeeley'i 89 saniyede nakavt etmişti