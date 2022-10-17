Mike Tyson, kulak koparma olayı hakkında konuştu

28 Haziran 1997 tarihinde boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, dünya gündemini sarsan skandal bir harekete imza atmış ve rakibi Evander Holyfield'ın kulağını ısırarak koparmıştı. Tyson yıllar sonra olay hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BOKSTAN MEN EDİLDİ

WBA Ağır Siklet Şampiyonası rakibi Evander Holyfield'ın kulağını koparmasının ardından Mike Tyson, maçtan diskalifiye edilmiş ve sonrasında bokstan men edilmişti. Ancak efsane boksörün sonradan ringlere geri dönmesine izin verilmişti.

3 MİLYON DOLAR CEZA

Mike Tyson olayın ardından karşı karşıya kaldığı yaptırımların yanı sıra 3 milyon dolar da para cezasına çarptırılmıştı. Ancak Tyson yaşananlar sayesinde adeta bir servet kazandığını dile getirdi.

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SERVET KAZANDI

Marca'da yer alan habere göre bir podcast'te konuşan Tyson, olayın kendisine 30 milyon dolar kazandırdığını şu sözlerle dile getirdi: "Bunun için üç milyon dolar para cezasına çarptırıldım ve o zamandan beri 30 milyon dolar kazanmış olabilirim"

NEDEN ISIRDI?

Efsane boksör, karşılaşma sırasında Holyfield'ın sürekli kafa vurması nedeniyle sinirlendiğini ve bu nedenle hareketi gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

TARAFTARLARINI KORKUTTU

Geçtiğimiz aylarda Miami Uluslararası Havalimanı'nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenen Mike Tyson, hayranlarını korkutmuştu. EFsane isim sonrasında Siyatik adı verilen bir hastalığa yakalandığını duyurmuştu.

(Skorer)



