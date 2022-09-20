Mike Tyson hastalığını açıkladı: Bazen konuşamıyorum bile

Geçtiğimiz haftalarda Miami Uluslararası Havalimanı'nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenen ve hayranlarını korkutan boks dünyasının efsane ismi Mike Tyson, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Newsmax TV'ye konuşan 56 yaşındaki boks efsanesi, "Siyatik" adı verilen nadir görülen bir sinir zedelenmesi hastalığına yakalandığını belirterek şu sözleri dile getirdi: "Siyatik denilen bir hastalığım var. Ağrılarım şiddetlendiğinde konuşamıyorum bile. Neyse ki tek sağlık sorunum bu. Şu an harika hissediyorum."

Kariyeri boyunca sırtında sorunlar yaşayan Tyson, 2005 yılında sakatlıkları nedeniyle profesyonel kariyerine son vermek zorunda kalmıştı. Efsane boksör yalnızca 2020 yılında bir gösteri müsabakasında ringlere geri dönmüştü.

Neler yaşandı?

Eski dünya ağırsıklet boks şampiyonu olan efsane Mike Tyson, geçtiğimiz ay Miami Uluslararası Havalimanı'nda tekerlekli sandalyeyle görüntülenmiş ve kilo verdiği de dikkatleri çekmişti.

Siyatik nedir?

Halk arasında siyatik diye bilinen hastalık, sinirlerin gerilmesi veya sıkışması sonucu belden kalçaya ve uyluğun arka kısmına yayılan ağrı, uyuşma, gerilme ve bazen de karıncalanma rahatsızlığıdır.



