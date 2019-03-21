Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Maça iyi başlayan AX Olimpia Milan; ilk çeyreği 19-33, ilk yarıyı da 50-56 üstün tamamladı.

Son çeyreğe de Milan, 74-75 ile önde girmesine rağmen skoru lehine çevirmeyi başaran Real Madrid, karşılaşmadan 92-89'luk skorla galip ayrıldı.

Real Madrid, 27. maçında 21. kez kazanarak lider temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2 maçlık galibiyet farkıyla takibini sürdürdü.

AX Olimpia Milan ise 27. maçında 13. kez mağlup oldu.

Real Madrid'de Sergio Llull 14 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Anthony Randolph 13 sayı, Gustavo Ayon da 11 sayı, 10 ribaunt ile oynadı.

AX Olimpia Milan'da Mike James 35 sayı, 8 ribaunt, 3 asist ile maça damga vururken Nemanja Nedovic ve James Nunnally 16'şar sayı ürettiler.