Turkish Airlines EuroLeague'de sezona Rus ekibi CSKA Moskova ile başlayan fakat sonrasında takım içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yollar ayrılan Mike James'in yeni takımı belli oluyor. NBA'e dönmek isteyen James'in Brooklyn Nets'e transfer olacağı belirtildi.

İspanyol gazeteci Chema de Lucas'a göre Mike James, sezon sonuna kadar Brooklyn Nets kadrosuna katılacak. Bu sezon EuroLeague'de CSKA Moskova formasıyla 27 maça çıkan Mike James; 19.3 sayı, 5.7 asist, 3.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.