MENÜ

Mike James, Brooklyn Nets'e transfer oluyor

Turkish Airlines EuroLeague'de formasını giydiği CSKA Moskova'dan ayrılan Mike James'in NBA ekiplerinden Brooklyn Nets'in kadrosuna katılacağı belirtildi.

19 Nisan 2021, Pazartesi 15:01 Son Güncelleme:
- A +
Mike James, Brooklyn Nets'e transfer oluyor

Turkish Airlines EuroLeague'de sezona Rus ekibi CSKA Moskova ile başlayan fakat sonrasında takım içinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle yollar ayrılan Mike James'in yeni takımı belli oluyor. NBA'e dönmek isteyen James'in Brooklyn Nets'e transfer olacağı belirtildi. 

İspanyol gazeteci Chema de Lucas'a göre Mike James, sezon sonuna kadar Brooklyn Nets kadrosuna katılacak. Bu sezon EuroLeague'de CSKA Moskova formasıyla 27 maça çıkan Mike James; 19.3 sayı, 5.7 asist, 3.1 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.  

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...