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Mike Dean: "Ölüm tehditleri aldım"

53 yaşındaki Mike Dean deneyimlerini BBC'ye anlatırken 22 yıllık Premier Lig macerasında ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

04 Nisan 2022, Pazartesi 21:41 Son Güncelleme:
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Mike Dean: 'Ölüm tehditleri aldım'

Premier Lig'in dönemine damga vuran hakemi Mike Dean, 22 yıllık serüveniyle ilgili BBC'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Mike Dean, geçen sezon West Ham'ılıTomas Soucek'i oyundan atması üzerine ailesinin ölüm tehditleri aldığını ve hakemlik kariyerini sonlandırmayı düşündüğünü açıkladı.

Dean, yirmi yılı aşan bir kariyerinin ardından sezon sonunda düdüğünü asacak. Sergiledi performansları ve tartışmalı kararlarıyla tanınan hakem, oyunun renkli karakterlerinden biri olarak hatırlanacak.

Denetimli hakem favori maçının Manchester City'nin son saniye golüyle şampiyon olduğu Queens Park Rangers karşılaşması olduğunu belirtirken yönetmeyi en sevdiği oyuncuların Thierry Henry ve Dennis Bergkamp olduğunu açıkladı.


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