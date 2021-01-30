Mikdat Sevler ve Yaren Yıldırım’dan yeni rekor

Ataköy’deki yarışların ilk gününde 50 metre engelli branşında yarışan Mikdat Sevler, geçtiğimiz hafta kırdığı 60 metre engelli rekorunun yanına bu hafta yenisini ekledi. Sevler, 6.71 ile kendisine ait rekoru 6.61’e indirdi. Kadınlar 50 metre engellide ise Yaren Yıldırım 7.19 ile ilk sırayı alırken, 2001’den bu yana listede olan U20 Türkiye salon rekorunu yeniledi. Bu dalda eski rekor, 7.38 ile Öznur Gültekin’e aitti.

İlk gün yarışmalarında heptatlonda yeni Türkiye rekortmeni İlkay Aydemir’in performansı da öne çıktı. İlk gün tüm branşlarda en iyi derecelerini yenileyen İlkay, 60 metrede 7.06, uzunda 7.24, güllede 11.10, yüksekte ise 1.98 yaparak toplamda 3 bin 69 puana yükseldi. İlkay, 10 Ocak’ta 5 bin 530 puanla rekoru kırarken ilk günü 2 bin 947 ile geçmişti.

Öte yandan ilk gün yarışmalarında yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk resmi yarışına çıkan Necati Er, 7.72 ile uzun atlamada Türkiye sezonunun en iyi derecesini atladı.