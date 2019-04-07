Antalya 2019 Judo Grand Prix'in son gününde Türkiye, İlk altın madalyasını Mikail Özerler ile kazandı.

Olimpik sporcu Mikail Özerler, İlk turda Brezilyalı, ikinci turda Özbekistanlı rakiplerini ipponla, üçüncü turda ise altın skorla Kübalı rakibini yenerek yarı finale çıktı. Özerler bu turda Belaruslu Varapayev'i ipponla yenerek finale yükseldi. Mikail Özerler, finalde Gürcü Giorgi Papunashvili ile karşılaştı. Maçın normal süresinde taraflar puan çıkaramadı ve maç altın skora gitti. Rakibine iki ihtar verdirten Özerler, uzatmanın ikinci dakikasında rakibini ipponla yenerek altın madalya kazandı. Mikail Özerler ilk defa Türkiye adına büyüklerde madalya kazanmış oldu.

Öte yandan Mikail Özerler'in madalyasını ise Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz verdi.