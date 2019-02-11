2017 yılında Madafenspor'dan amatör olarak transfer edilen Mikail Okyar, Fatih Terim'in isteği ile A Takım ile idmana çıktı. Fatih Terim Mikail Okyar'ı Galatasaray - Trabzonspor U21 maçında izleyip beğendi...

Mikail Okyar kimdir?

23 Ocak 1999 doğumlu oyuncu 1.76 boyunda ve ön libero mevkisinde oynuyor. Sağ ve sol ayağını kullabilen Mikail Okyar 2011 yılında Sakaryagücüspor'da futbola başladı. Daha sonra Fenerbahçe alt yapısında bir süre forma giyen Mikail buradan Sakaryaspor'a geçti. 2014 yılında Modafenspor'a transfer olan 20 yaşındaki futbolcu 3 sezon burada forma giydikten sonra 2017 yılında amatör olarak Galatasaray'a transfer oldu.

U21'de forma giyiyor

2017-2018 yılında hem U19 hem de U21 Ligi'nde 35 maça çıkan Mikail Okyar 6 gol atma başarısı gösterdi. Bu sezon da U21 forması giyen 20 yaşındaki genç 19 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da amatör statüsünde oynayan Mikail Okyar'ın henüz profesyonel sözleşmesi bulunmuyor.