Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, 1 puanı son saniyelerde gelen golle kurtardı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. 90+6'da sahneye çıkan Mija Zajc, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sözlerine ''Suriye'de hayatını kaybeden askerler için çok üzgünüm. Hepsi huzur içinde uyusun." diyerek başlayan Zajc, 1 puanın kaybetmekten iyi olduğunun altını çizdi.

Uzun zamandır oynamadığını vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, "Uzun zamandır oynamıyordum, şans gelince değerlendirmek istiyordum. Bugün gol de attım. Oynamak istediğimi, oynamayı hak ettiğimi göstermek istiyordum. Önemlisi takım olarak karakter göstermekti. 1 puan aldık, kaybetmekten daha iyidir.'' dedi.