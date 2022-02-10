Özer Hurmacı eşini darp etmiş ve görüntüler herkesi şoke etmişti. Mihriban Hurmacı yaşadıklarını şu sözlerle dile getirmişti, "Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden.

Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim. Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar"

Futbolcu eşi Özer Hurmacı'nın kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olan Mihriban Hurmacı, korunma talebinde bulundu.

Akşam’ın haberine göre, mahkeme, Özer Hurmacı'nın 1 ay süreyle eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarına yaklaşmamasına karar verdi.

Futbolcu, mahkeme kararını ihlal etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.