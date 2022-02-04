Mihriban Hurmacı: Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!

Sarıyer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı giderek şikayetçi olan Mihriban, yaşadıklarını ‘2. Sayfa’ya şöyle anlattı:
-Dün akşam saat 21.00’da Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık.
-Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim” diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım”
BUNU ASLA SAKLAMAK İSTEMİYORUM
Fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı " Bunu asla saklamak istemiyorum...Sen bir canavarsın Özer Hurmacı yazdı"
"ASTROLOJİ HARİTASINA BAKIP ALDATTIĞIMI SÖYLÜYOR"
Futbolcu Özer Hurmacı, 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle ‘çekişmeli’ olarak boşanma davası açmıştı.
Eşinin sürekli astroloji ile ilgilendiğini öne süren Hurmacı, “Astroloji haritasına bakıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasında bulunmuştu.
(Hürriyet)