Serie A'da Lecce'nin sahasında konuk ettiği Bologna maçına teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile oyuncusu Gary Medel arasında yaşanan gerilim damga vurdu.

Kanserle mücadele eden Bologna Teknik Direktörü Mihajlovic, maçta yaşanan bir pozisyonda sahaya girerek rakip takım oyuncusuyla tartışan Medel'i sert bir şekilde uyardı. Şilili futbolcu da hocasının kendisine gösterdiği agresif tavra tepki göstererek, sözlü karşılık verdi.

İkili arasında yükselen tansiyon kulübeden gelen oyuncuların araya girmesiyle sona erdi.