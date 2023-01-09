Süper Lig ’in 18. haftasında Fenerbahçe , sahasında Galatasaray ’ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye 3’lü savunma ile başlarken, ikinci yarıda yeniden 4’lü savunmaya döndü. Oyuna dahil olan hücum oyuncuları da skora katkı sağlayamazken, sarı-lacivertliler 2 yıl sonra evinde ezeli rakibine mağlup oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39’a yükseltirken, Fenerbahçe 35 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Miha Zajc: Taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, kötü bir maç çıkardıklarını belirtti. Taraftarlardan takım adına özür dileyen tecrübeli oyuncu, "Saha içerisinde kötü bir maç oynadık. Başka ne diyebilirim, bilmiyorum. Destek için buraya gelen taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şu an için zor bir durum ama toparlayacağımıza inanıyorum. Kendimize gelip toparlayacağız ve en hızlı şekilde bu aldığımız yenilginin üzerine alacağımız galibiyetle bunu unutturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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