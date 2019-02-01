Fenerbahçe, Serie A ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc ile dün 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Konuyla ilgili olarak İtalyan kulübünün teknik patronu Giuseppe Iachini'den flaş bir itiraf geldi.

Chievo maçı öncesinde kameraların karşısına geçen Iachini, Zajc'ın Sarı Lacivertliler'e transferiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Zajc'ı maalesef bırakmak zorunda kaldık. Kendisi, Fenerbahçe'den çok iyi bir teklif aldı ve onu takımda tutmak artık çok zordu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler